$!Asegura Marina más de 1.6 toneladas de cocaína frente a costas de Michoacán

MICHOACÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron más de 1.6 toneladas de presunta cocaína durante un operativo de vigilancia en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de Michoacán.

La intervención se realizó a través de la Octava Región Naval y la Décimo Sexta Zona Naval, a aproximadamente 178 millas náuticas (329 kilómetros) al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades federales, el aseguramiento se dio en continuidad a las operaciones marítimas iniciadas un día antes en la misma zona, donde el personal naval interceptó una embarcación menor con cerca de 1.9 toneladas del mismo estupefaciente y detuvo a dos personas.

Durante un patrullaje aéreo de rutina, los marinos detectaron 54 bultos balizados que flotaban en el mar. Tras desplegar unidades de superficie para la localización y recuperación del cargamento, se confirmó que los empaques contenían una sustancia con las características de la cocaína, con un peso superior a los mil 600 kilogramos.

Las autoridades navales estimaron que el cargamento decomisado representa un impacto económico de 340 millones 200 mil pesos para las organizaciones delictivas, lo que impidió la distribución de aproximadamente 3.2 millones de dosis en el mercado ilegal.