$!Asegura Marina una motocicleta y un arma de fuego, en la Zona Dorada de Mazatlán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina informó que en dos hechos en la Zona Dorada en Mazatlán y uno en Acaponeta, Nayarit, localizó a una persona presuntamente privada de la libertad, detuvo a una persona y aseguró precursores químicos, armas, municiones y equipo táctico. A través de un comunicado, en el que no se indicaron fechas, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, señaló que en un primer evento, durante recorridos de vigilancia por la Avenida Camarón Sábalo en Mazatlán, personal naval realizó la detención de un presunto infractor de la ley a bordo de una motocicleta, la cual, al realizarle inspección, arrojó que contaba con reporte de robo.





El detenido y la unidad fueron puestos a disposición ante la autoridad competente para la integración de la carpeta de investigación. En un segundo evento, durante un recorrido terrestre, personal naval en las inmediaciones de la Zona Dorada de Mazatlán localizó y aseguró una motocicleta y un arma de fuego con su cargador abastecido con 17 cartuchos. En un tercer hecho, sobre la carretera a Acaponeta, se recibió el alertamiento sobre un vehículo sospechoso. Al aproximarse para realizar la inspección correspondiente, personal naval fue agredido por presuntos integrantes de la delincuencia organizada.



