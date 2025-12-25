Seguridad

Asegura Policía Estatal más de 100 dosis de droga en la colonia Estela Ortiz de Toledo, en Culiacán

Dos sujetos a bordo de una motocicleta arrojaron las sustancias y huyeron al percatarse de la presencia de las autoridades
Noroeste/Redacción |
25/12/2025 22:09
CULIACÁN._ Durante recorridos por la colonia Estela Ortiz de Toledo, elementos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron más de 100 dosis de drogas.

En medio de sus patrullajes, los oficiales observaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes se percataron de la presencia de autoridades, arrojaron las sustancias y huyeron.

Al revisar el material abandonado, los uniformados corroboraron que se trataba de 117 dosis de una sustancia similar al cristal y 6 dosis con un polvo parecido a la cocaína.

La presunta droga fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para que lleve a cabo las diligencias correspondientes y determine el componente de las sustancias aseguradas.

