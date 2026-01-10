Asegura Policía Estatal vehículos robados y armamento en operativo en Tres Ríos, en Culiacán

CULIACÁN._ Elementos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron automóviles con reporte de robo y armamento tras un operativo desplegado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

Los decomisos ocurrieron en Residencial Gran Canaria, luego de que una denuncia anónima al 089 alertó sobre la presencia de hombres armados dentro del complejo habitacional.

Ahí, los policías estatales vieron a sujetos armados saltando las bardas perimetrales del residencial, dándose a la fuga.

Dentro del complejo, los uniformados vieron dos casas con daños en sus puertas, lograron apreciar vehículos blindados y objetos prohibidos, por lo que pidieron una orden de cateo.

Los trabajos llevaron a la inspección de los inmuebles, donde incautaron tres carros con reporte de robo, cuatro armas largas, 19 cargadores para arma larga, 390 cartuchos calibre 7.62x39 mm, 421 cartuchos calibre 5.56x45 mm, seis chalecos con dos placas balísticas cada uno, un casco Kevlar y 193 ponchallantas.

Todos los indicios fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes conforme a la ley.