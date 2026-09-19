$!Asegura Profepa dos tigres de Bengala en un domicilio de Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos tigres de Bengala (Panthera tigris) fueron localizados y asegurados por la Profepa en un domicilio en la localidad de El Bajío, municipio de Mazatlán.

A través de un comunicado en su portal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a través de su oficina en Sinaloa, informó que en atención a un reporte en materia de vida silvestre interpuesto por la Secretaría de Marina Armada de México, sobre un domicilio que en su interior albergaba ejemplares de vida silvestre, personal de la Profepa, en coordinación con personal de la Semar, realizaron una visita de inspección en el sitio.

Durante la diligencia, se constató la presencia de un tigre de Bengala macho adulto y una hembra juvenil, ambos en aparente buen estado de salud. No obstante, el lugar no cuenta con registro otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y tampoco un Plan de Manejo para los ejemplares encontrados en la inspección.