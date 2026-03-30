$!Asegura Semar 650 kilos de cocaína frente a costas de Michoacán

MICHOACÁN. _ En una operación de vigilancia marítima, elementos de la Secretaría de Marina, en funciones de Guardia Costera, interceptaron una embarcación menor que transportaba aproximadamente 650 kilogramos de presunta cocaína frente a las costas de Michoacán. Durante la acción, el personal naval detuvo a seis hombres que tripulaban la unidad. “Dicho aseguramiento se realizó aproximadamente 61 millas náuticas (112.9 kilómetros) al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, como parte de los esfuerzos para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo, a través de un despliegue operativo conformado por una patrulla oceánica que realizó el aseguramiento, en conjunto con una aeronave de ala fija, una de ala móvil y tres patrullas interceptoras”, informó el Gabinete de Seguridad a través de un comunicado conjunto.

En la embarcación, equipada con tres motores fuera de borda, se localizaron 14 bultos que contenían 580 paquetes en forma de ladrillo con un polvo blanco cuyas características coinciden con el clorhidrato de cocaína. Además de la droga, las autoridades incautaron 350 litros de combustible. La operación contó con el despliegue de una patrulla oceánica, tres patrullas interceptoras y aeronaves de ala fija y móvil. Según el reporte institucional, el intercambio de inteligencia con el Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta de los Estados Unidos fue clave para la localización de la unidad.