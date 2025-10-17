Asegura SSPE que retenes militares dan resultados, pese a molestia ciudadana

CULIACÁN. _ Los puntos de revisión militares implementados en diversos sectores de Culiacán han resultado en la aprehensión de individuos y el decomiso de armamento y unidades con reporte de robo, de acuerdo con Verona Hernández Valenzuela, vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

La funcionaria estatal admitió que estas medidas han provocado inconformidad entre los habitantes, no obstante, argumentó que su presencia es indispensable ante la circulación de individuos que representan un riesgo para la sociedad, información que, asegura, ha sido difundida oportunamente a través de comunicados oficiales.

“Estos puntos de revisión si bien son molestos para la ciudadanía son necesarios debido a la circulación de estas personas que no tienen buenas intenciones para con la misma población”, enfatizó Hernández Valenzuela.

La portavoz precisó que la instalación de estos puestos de control obedece a estrategias internas del Grupo Interinstitucional, siendo las autoridades a cargo de los operativos quienes definen la temporalidad, ubicación y horario de los mismos, siempre en función del propósito particular de cada despliegue.