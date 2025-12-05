$!Aseguran 100 explosivos improvisados y arsenal en Escuinapa

Un total de 100 artefactos explosivos improvisados, además de 14 armas largas, cuatro cargadores, tres chalecos tácticos y un vehículo, fueron asegurados por fuerzas federales en el municipio de Escuinapa.
El decomiso fue el resultado de un cateo a un inmueble, realizado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
La información fue confirmada a través de un escueto comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el cual omite detalles, pues las autoridades federales no ofrecieron información sobre las circunstancias en que se llevó a cabo el operativo, la ubicación específica del inmueble ni si hubo personas detenidas durante la acción.
Este aseguramiento representa el segundo golpe de este tipo en la zona en menos de una semana. Apenas el pasado 3 de diciembre, las mismas autoridades habían informado del hallazgo de otro arsenal dentro de una vivienda en la cabecera municipal, compuesto por 15 fusiles de asalto, municiones, equipo táctico y 70 artefactos explosivos improvisados (AEI) de fabricación artesanal.
El operativo que derivó en el primer decomiso había iniciado tras el reporte de una fuerte presencia militar por parte de los residentes desde el domingo 30 de noviembre, en colonias cercanas al Panteón Municipal Benito Juárez. En recorridos de vigilancia, el personal castrense ubicó un inmueble presuntamente utilizado por un grupo delictivo en las calles Francisco I. Madero y vías alternas de las colonias Gabriel Leyva y Benito Juárez. Posteriormente, al cumplimentar la orden de cateo judicial, se llevó a cabo el aseguramiento. Esta movilización anterior incluso provocó la suspensión de clases en una escuela primaria cercana.
La aparición de explosivos caseros y el constante despliegue militar han sembrado la zozobra y la incertidumbre entre los habitantes de Escuinapa. Publicaciones en redes sociales han reportado presuntas detonaciones relacionadas con el material decomisado, versiones que no han sido confirmadas por ninguna autoridad. Asimismo, residentes de la zona del cateo en la cabecera municipal aseguraron haber sido desalojados por seguridad, sin que exista un posicionamiento oficial de la autoridad al respecto.