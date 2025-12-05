$!Aseguran 100 explosivos improvisados y arsenal en Escuinapa

Un total de 100 artefactos explosivos improvisados, además de 14 armas largas, cuatro cargadores, tres chalecos tácticos y un vehículo, fueron asegurados por fuerzas federales en el municipio de Escuinapa.

El decomiso fue el resultado de un cateo a un inmueble, realizado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

La información fue confirmada a través de un escueto comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el cual omite detalles, pues las autoridades federales no ofrecieron información sobre las circunstancias en que se llevó a cabo el operativo, la ubicación específica del inmueble ni si hubo personas detenidas durante la acción.