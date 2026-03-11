$!Aseguran 11 artefactos explosivos en el municipio de Concordia

Un total de 11 artefactos explosivos fueron asegurados por autoridades federales y estatales durante un operativo realizado en el municipio de Concordia.
El hallazgo se realizó durante trabajos de reconocimiento terrestre efectuados en las inmediaciones del poblado de Copala, donde personal militar localizó los artefactos que presuntamente serían utilizados por integrantes de la delincuencia organizada.
Tras el hallazgo, los objetos fueron asegurados por personal especializado en el manejo de explosivos, quienes se encargarán de su destrucción de manera controlada para evitar riesgos a la población.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.