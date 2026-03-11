$!Aseguran 11 artefactos explosivos en el municipio de Concordia

Un total de 11 artefactos explosivos fueron asegurados por autoridades federales y estatales durante un operativo realizado en el municipio de Concordia.

El hallazgo se realizó durante trabajos de reconocimiento terrestre efectuados en las inmediaciones del poblado de Copala, donde personal militar localizó los artefactos que presuntamente serían utilizados por integrantes de la delincuencia organizada.