$!Aseguran 11 kilos de presunto fentanilo en la colonia Bicentenario, en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Guardia Nacional aseguraron aproximadamente 11 kilogramos de presunto fentanilo durante labores de patrullaje en la colonia Bicentenario, en Culiacán.

De acuerdo con el informe oficial, los agentes observaron a un hombre entre la maleza, quien al notar la presencia de las autoridades huyó del sitio, arrojando una bolsa al suelo. Al revisar el contenido, localizaron 11 envoltorios de plástico con pastillas de presunto fentanilo.