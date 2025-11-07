$!Aseguran 11 kilos de presunto fentanilo en la colonia Bicentenario, en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Guardia Nacional aseguraron aproximadamente 11 kilogramos de presunto fentanilo durante labores de patrullaje en la colonia Bicentenario, en Culiacán.
De acuerdo con el informe oficial, los agentes observaron a un hombre entre la maleza, quien al notar la presencia de las autoridades huyó del sitio, arrojando una bolsa al suelo. Al revisar el contenido, localizaron 11 envoltorios de plástico con pastillas de presunto fentanilo.
El decomiso fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia y posible vínculo con actividades delictivas.
El operativo se llevó a cabo en coordinación con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través de la Policía Estatal Preventiva.