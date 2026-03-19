$!Aseguran 12 artefactos explosivos en Tepuche, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Personal del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron 12 artefactos explosivos improvisados dentro de una caja de plástico, abandonados en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.

El hallazgo fue en el poblado Agua Caliente de Los Monzón, cuando militares encontraron el recipiente negro entre la maleza.

Al abrir el contenedor, confirmaron que en su interior tenían 12 explosivos de elaboración artesanal.

Tras esto, avisaron a la autoridad investigadora para las indagatorias que marca la ley, y los objetos quedaron bajo resguardo en tanto son destruidos por personal capacitado en manejo de explosivos.