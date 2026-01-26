$!Aseguran 13 celulares y “puntas” en penal de Aguaruto, en Culiacán

Un total de 13 teléfonos celulares y diversos artículos no permitidos fueron asegurados este lunes 26 de enero durante una revisión en el Centro Penitenciario de Aguaruto.

El operativo fue realizado por personal del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) y custodios del centro, quienes inspeccionaron dos módulos del inmueble. La intervención contó con el apoyo externo de bases de operación del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para resguardar el perímetro de la zona.