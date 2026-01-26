$!Aseguran 13 celulares y “puntas” en penal de Aguaruto, en Culiacán

Un total de 13 teléfonos celulares y diversos artículos no permitidos fueron asegurados este lunes 26 de enero durante una revisión en el Centro Penitenciario de Aguaruto.
El operativo fue realizado por personal del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) y custodios del centro, quienes inspeccionaron dos módulos del inmueble. La intervención contó con el apoyo externo de bases de operación del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para resguardar el perímetro de la zona.
Durante la inspección, las autoridades localizaron, además de los equipos de comunicación, ocho cargadores para celular, un dispositivo de banda ancha, una laptop con su respectivo cargador y cinco objetos punzocortantes conocidos como “puntas”.
Los artículos decomisados quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para el inicio de las investigaciones pertinentes. De acuerdo con el reporte oficial, la actividad concluyó sin incidentes y bajo protocolos de respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.