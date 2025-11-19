$!Aseguran 13 laboratorios clandestinos y armas en Badiraguato, Culiacán y Cosalá

Un total de 13 centros de elaboración de drogas sintéticas fueron desmantelados por elementos del Ejército Mexicano en operativos realizados en los municipios de Culiacán y Cosalá, acciones que, según cifras oficiales, representan un golpe a la delincuencia organizada de 337 millones de pesos.

Las autoridades federales informaron, mediante un comunicado del Gabinete de Seguridad, que las incursiones se llevaron a cabo en comunidades como Canamaca, El Melón, Las Amargosas, Corral Viejo, Los Ciruelos, Limón de Tellaeche, Los Vasitos, Presa Vinoramas, Los Mayos y Mezcaltitán, donde los militares inhabilitaron las áreas de concentración.

En estos sitios, el personal castrense aseguró un total de 16 mil 665 litros de sustancias químicas precursoras y un reactor de síntesis orgánica, utilizado para la elaboración de metanfetamina.

En una acción distinta en el municipio de Badiraguato, específicamente en el poblado de Huixiopa, elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron material de guerra. El decomiso incluye un arma larga, mil 142 cartuchos, cinco cargadores y cuatro artefactos explosivos improvisados.