$!Aseguran 1.3 toneladas de metanfetamina en Carboneras, Culiacán

CULIACÁN._ Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva aseguraron una camioneta de redilas que transportaba mil 320 kilogramos de metanfetamina en la localidad de Carboneras, en Culiacán, informaron autoridades federales.
De acuerdo con la información oficial, el aseguramiento se realizó el 1 de octubre como resultado de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en coordinación con personal del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
“Lo asegurado pertenecía al Cártel del Pacífico, facción ‘Los Mayos’, con una afectación económica de más de 350 millones de pesos”, señalan las autoridades federales en su comunicado.
El aseguramiento, indicaron, representa un impacto a las capacidades operativas y logísticas de la organización delictiva y evitó que el cargamento llegara al mercado ilegal.
La camioneta y la droga fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, para continuar con las investigaciones y diligencias ministeriales correspondientes.