$!Aseguran 1.3 toneladas de metanfetamina en Carboneras, Culiacán

CULIACÁN._ Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva aseguraron una camioneta de redilas que transportaba mil 320 kilogramos de metanfetamina en la localidad de Carboneras, en Culiacán, informaron autoridades federales.

De acuerdo con la información oficial, el aseguramiento se realizó el 1 de octubre como resultado de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en coordinación con personal del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.