$!Aseguran 13 vehículos con reporte de robo en Navolato y Culiacán

Elementos de seguridad pública de los tres niveles de Gobierno aseguraron 13 automóviles con reporte de robo, así como alteraciones en sus números de serie, entre Culiacán y Navolato.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los decomisos forman parte del “Operativo Interinstitucional contra el Robo de Vehículos”.

Las acciones de patrullaje y detección de estas unidades se desplegaron entre zonas rurales y sectores urbanos de ambos municipios.