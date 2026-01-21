$!Aseguran 13 vehículos con reporte de robo en Navolato y Culiacán

Elementos de seguridad pública de los tres niveles de Gobierno aseguraron 13 automóviles con reporte de robo, así como alteraciones en sus números de serie, entre Culiacán y Navolato.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los decomisos forman parte del “Operativo Interinstitucional contra el Robo de Vehículos”.
Las acciones de patrullaje y detección de estas unidades se desplegaron entre zonas rurales y sectores urbanos de ambos municipios.
El listado de los vehículos asegurados es el siguiente:
- Camioneta Nissan Frontier NP300, con reporte de robo.
- Camioneta Honda CR-V, con alteración en el número de serie.
- Vehículo Volkswagen Jetta MK, con alteraciones en el número de serie y reporte de robo.
- Camioneta Land Rover Discovery, con alteraciones en el número de serie y reporte de robo en Estados Unidos.
- Vehículo Nissan March, con reporte de robo.
- Vehículo Chevrolet Aveo, con reporte de robo.
- Camioneta Dodge Ram 400, con alteraciones en el número de serie.
- Camioneta Mitsubishi L200, con alteraciones en el número de serie.
- Camioneta BMW X1, con reporte de robo.
- Camioneta Jeep Grand Cherokee, con reporte de robo.
- Vehículo Mazda modelo Mazda 3, con reporte de robo.
- Vehículo Dodge RAM 2500, modelo 2017, con alteraciones en el número de serie y reporte de robo.
- Vehículo Volkswagen Jetta, con reporte de robo.
Todas las unidades aseguradas fueron remolcadas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para la realización de las diligencias correspondientes conforme a la ley.