Aseguran 149 kilos de presunta metanfetamina en El Tule, Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva aseguraron aproximadamente 149 kilogramos de una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, en el poblado El Tule, en Culiacán.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el aseguramiento se realizó el jueves 12 de noviembre, durante recorridos de reconocimiento terrestre en esa comunidad.

Según el reporte oficial, al circular por las calles del poblado, los elementos localizaron una vagoneta en cuyo interior encontraron tres costales con 15 bolsas que contenían la presunta droga.

La dependencia estatal estimó que el aseguramiento representa una afectación económica de 40.3 millones de pesos para las organizaciones delictivas.

“Este aseguramiento representa una afectación económica estimada de 40.3 mdp, con lo que se logra debilitar las capacidades operativas y logísticas de las organizaciones delictivas y se evita que las drogas lleguen a las calles”, señaló la SSPE en un comunicado.

Tras el hallazgo, las corporaciones desplegaron un operativo de reconocimiento terrestre y con apoyo de un dron en las inmediaciones para tratar de localizar a los responsables. Sin embargo, la dependencia no informó sobre posibles detenciones.

El vehículo y la sustancia asegurada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, que continuará con las investigaciones correspondientes.