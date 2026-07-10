$!Aseguran 165 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Tijuana; detienen a 11 pasajeros

CIUDAD DE MÉXICO. _ Elementos de fuerzas federales aseguraron 165 kilogramos de presunta cocaína y detuvieron a 11 personas durante un operativo realizado en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California. De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad, el aseguramiento se llevó a cabo como parte del reforzamiento de las acciones de vigilancia en la entidad, luego de que trabajos de inteligencia detectaran posibles movimientos relacionados con el trasiego de droga mediante pasajeros de vuelos comerciales.

La operación fue encabezada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN). Las autoridades implementaron revisiones aleatorias al equipaje de pasajeros que arribaron en un vuelo procedente de Guadalajara, Jalisco. Durante la inspección localizaron 165 paquetes rectangulares que contenían polvo blanco con características propias de la cocaína.