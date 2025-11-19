$!Aseguran 2 vehículos robados tras ataque a balazos contra vivienda en Culiacán

Tras reportes de detonaciones y presencia de civiles armados, autoridades federales desplegaron un operativo en la colonia Lomas de Guadalupe, en Culiacán, donde fueron asegurados dos vehículos con reporte de robo.

Habitantes de colonias cercanas informaron que, desde temprano, escucharon múltiples disparos. Minutos después, elementos de seguridad localizaron una vivienda con impactos de arma de fuego sobre las calles Río Pánuco y Río Mayo, a pocos metros del bulevar Ciudades Hermanas y de la preparatoria Salvador Allende.