$!Aseguran 2 vehículos robados tras ataque a balazos contra vivienda en Culiacán

Tras reportes de detonaciones y presencia de civiles armados, autoridades federales desplegaron un operativo en la colonia Lomas de Guadalupe, en Culiacán, donde fueron asegurados dos vehículos con reporte de robo.
Habitantes de colonias cercanas informaron que, desde temprano, escucharon múltiples disparos. Minutos después, elementos de seguridad localizaron una vivienda con impactos de arma de fuego sobre las calles Río Pánuco y Río Mayo, a pocos metros del bulevar Ciudades Hermanas y de la preparatoria Salvador Allende.
Vecinos señalaron que las detonaciones comenzaron alrededor de las 07:00 horas de este miércoles, causando alarma entre quienes iniciaban sus actividades matutinas. Personas que realizaban ejercicio en la zona se retiraron ante el riesgo.
El inmueble dañado, de dos plantas, presentaba un vehículo incrustado en el portón. De acuerdo con información preliminar, sujetos armados habrían irrumpido al derribar la entrada y disparado en repetidas ocasiones. El automóvil hallado en el sitio contaba con reporte de robo.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que, tras los avisos recibidos en el C4i, corporaciones del Grupo Interinstitucional localizaron la vivienda vandalizada y un vehículo MG modelo 2024 con impactos en la carrocería, despojado momentos antes en la colonia Guadalupe.
El área permanece resguardada mientras se espera la llegada de personal de la Fiscalía para las diligencias correspondientes. “Las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno mantienen un despliegue en el área en busca de los responsables, y el área se encuentra asegurada”, refiere la dependencia en su comunicado.