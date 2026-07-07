Aseguran 20 explosivos en Culiacán tras cateo en inmueble de la colonia Bellavista

CULIACÁN._ Elementos del Ejército Mexicano, de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) llevaron a cabo una orden de cateo en un inmueble de la colonia Bellavista, donde aseguraron 20 artefactos explosivos improvisados.

La acción fue informada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, dependencia que no proporcionó detalles adicionales sobre el desarrollo de la inspección en la propiedad.

Con este hallazgo, las fuerzas armadas han localizado un total de 35 artefactos explosivos artesanales en la región centro de Sinaloa durante los últimos dos días. Los casos previos constan de 13 unidades localizadas en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, y dos más en la zona de Playa Ceuta, en el municipio de Elota.

Posterior al mandamiento judicial en el inmueble de la capital sinaloense, los explosivos asegurados fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad competente para la integración de la investigación correspondiente.