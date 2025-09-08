$!Aseguran 21 toneladas de metanfetamina en Durango

DURANGO. _ En una operación conjunta encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), y con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fueron localizados y desmantelados dos laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas en el poblado Carricitos, Durango.

Durante un recorrido de reconocimiento terrestre, personal naval ubicó ambos inmuebles, donde se aseguró aproximadamente 21 toneladas de metanfetamina ya procesada, además de una importante cantidad de precursores químicos. Entre las sustancias decomisadas se encuentran mil litros de ácido clorhídrico, 200 litros de ácido acético, mil litros de tolueno, 200 litros de cianuro de bencilo, 250 litros de P2P, 575 kilogramos de sosa cáustica y 200 kilogramos de cianuro de sodio.