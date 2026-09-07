$!Aseguran 22 kilos de metanfetamina ocultos en maleta en Escuinapa

ESCUINAPA. _ Agentes federales detuvieron a una persona que transportaba 22 kilogramos de metanfetamina ocultos en una maleta, dentro de un autobús de pasajeros, durante una inspección de seguridad en la carretera Escuinapa-Tepic, en el municipio de Escuinapa.
El aseguramiento ocurrió durante las acciones de vigilancia realizadas el fin de semana por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con el reporte, los agentes localizaron alrededor de 30 paquetes con metanfetamina, envueltos en plástico transparente y ocultos entre el equipaje del pasajero.
Tras el hallazgo, la persona fue detenida y puesta a disposición de la FGR, autoridad que inició la carpeta de investigación correspondiente.
La droga y el resto de los indicios asegurados quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial como parte de las investigaciones.