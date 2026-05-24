$!Aseguran 22 máquinas tragamonedas durante operativo en la colonia Providencia, en Culiacán

CULIACÁN._ Un total de 22 máquinas tragamonedas fueron aseguradas por autoridades federales y estatales durante un operativo realizado en la colonia Providencia, en Culiacán.

La acción fue encabezada por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva, con apoyo de corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional de seguridad.

De acuerdo con el reporte oficial emitido este sábado 24 de mayo, el aseguramiento ocurrió mientras personal militar y estatal realizaba recorridos terrestres de vigilancia en dicho sector de la ciudad.