$!Aseguran 22 máquinas tragamonedas durante operativo en la colonia Providencia, en Culiacán

CULIACÁN._ Un total de 22 máquinas tragamonedas fueron aseguradas por autoridades federales y estatales durante un operativo realizado en la colonia Providencia, en Culiacán.
La acción fue encabezada por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva, con apoyo de corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional de seguridad.
De acuerdo con el reporte oficial emitido este sábado 24 de mayo, el aseguramiento ocurrió mientras personal militar y estatal realizaba recorridos terrestres de vigilancia en dicho sector de la ciudad.
Durante las labores de reconocimiento, los elementos observaron varios objetos voluminosos cubiertos con lonas y cartones, por lo que procedieron a inspeccionar el sitio.
Tras revisar el área, localizaron 22 máquinas tragamonedas, las cuales fueron aseguradas de inmediato por las autoridades.
Posteriormente, se estableció un perímetro de seguridad y todo lo decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes.