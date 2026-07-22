$!Aseguran 3 mil 374 tragamonedas y más de 9 millones de pesos en operativo contra redes criminales en Edomex

ESTADO DE MÉXICO. _ Un total de 3 mil 374 máquinas tragamonedas, más de 9 millones de pesos en monedas y una fábrica dedicada a la elaboración de estos dispositivos fueron asegurados durante el primer despliegue de la Operación “Dos de Bastos”, realizada de manera conjunta por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). El operativo se llevó a cabo del 11 al 20 de julio en 84 municipios mexiquenses, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y de las acciones para combatir las estructuras financieras de grupos delictivos.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, las investigaciones establecen que organizaciones criminales utilizan las llamadas “tragamonedas” para obtener recursos económicos, reclutar personas y ampliar su presencia en establecimientos comerciales, donde además fomentan la ludopatía, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

Las indagatorias también señalan que, en diversos casos, comerciantes son obligados mediante amenazas a instalar estas máquinas en sus negocios y posteriormente reciben una comisión para aparentar que se trata de una actividad legal.

La Fiscalía indicó que otra modalidad detectada consiste en que personas con problemas de adicción al juego reciben préstamos para continuar apostando, lo que posteriormente deriva en deudas que son cobradas mediante la participación forzada en actividades ilícitas como narcomenudeo, robo o labores de vigilancia para grupos criminales.

Durante los cateos también fue localizada una fábrica de tragamonedas, donde fueron asegurados maquinaria, herramientas, equipos electrónicos, materias primas, un inmueble y un vehículo de alta gama.

Las autoridades informaron que el valor comercial de las 3 mil 374 máquinas asciende a 50 millones 610 mil pesos. Además, al extraer el dinero contenido en los equipos se recuperaron 9 toneladas 697 kilogramos de monedas, equivalentes a un estimado de 9 millones de pesos.

En conjunto, el aseguramiento representa un valor aproximado de 59 millones 610 mil pesos, recursos que, de acuerdo con las investigaciones, formaban parte de las finanzas de diversas redes criminales.