$!Aseguran 3 vehículos, armas y equipo táctico abandonado en Aguaruto, Culiacán

Agentes de la Policía Estatal Preventiva localizaron y aseguraron tres vehículos abandonados que contaban con reporte de robo, así como armamento y equipo táctico, en la sindicatura de Aguaruto, Culiacán.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, personal del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la PEP ubicó los autos estacionados juntos y abandonados en la colonia Jardines de San Bartolomé.

Al acercarse, detectaron que en su interior había diversos objetos prohibidos, además de corroborar que dos de los tres carros tenían reporte de robo, mientras que un tercero no tenía número de serie visible ni contaba con datos en el sistema.

Tras inspeccionar los automóviles, hallaron en su interior tres armas, 21 cargadores de diversos calibres, más de 600 cartuchos y chalecos tácticos con placas balísticas.