$!Aseguran 31 kilos de metanfetamina en autobús de pasajeros en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un cargamento de 31 kilogramos de metanfetamina fue detectado y asegurado por autoridades federales en el municipio de Mazatlán, cuando era transportado en el área de equipaje de un autobús de pasajeros.
El hallazgo de la sustancia ilícita ocurrió sobre la Carretera Federal 15, en el tramo que conecta a Mazatlán con Tepic, durante un procedimiento de inspección ordinaria implementado por agentes de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La detección se confirmó mediante un reporte oficial emitido por el Gabinete de Seguridad, el cual no ofreció pormenores específicos sobre la ejecución del operativo ni detalló si existen personas detenidas o bajo investigación por este hecho.
De acuerdo con las imágenes compartidas del aseguramiento, el narcótico se encontraba distribuido en dos maletas de viaje, donde estaba empaquetado en bolsas de plástico transparente que resguardaban una sustancia con características físicas de material blanco y granulado.
El cargamento quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación, autoridad encargada de iniciar la carpeta de investigación correspondiente para determinar el origen y el destino final de la sustancia.