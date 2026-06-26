$!Aseguran 31 kilos de metanfetamina en autobús de pasajeros en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un cargamento de 31 kilogramos de metanfetamina fue detectado y asegurado por autoridades federales en el municipio de Mazatlán, cuando era transportado en el área de equipaje de un autobús de pasajeros.

El hallazgo de la sustancia ilícita ocurrió sobre la Carretera Federal 15, en el tramo que conecta a Mazatlán con Tepic, durante un procedimiento de inspección ordinaria implementado por agentes de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.