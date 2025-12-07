$!Aseguran 320 kilos de metanfetamina y detienen a dos personas en Los Mochis

En una acción coordinada entre la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad federal, fueron detenidas dos personas en Los Mochis, Ahome, por delitos contra la salud y asegurados 320 kilogramos de metanfetamina.

De acuerdo con información compartida por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la droga se encontraba oculta dentro de un tractocamión Volvo con caja refrigerada, asegurado durante el operativo.

García Harfuch destacó en sus redes sociales que, con este decomiso, se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles, subrayando la importancia de estas acciones en el combate al narcotráfico.