MAZATLÁN._ Personal de la Fiscalía General de la República realizó un cateo en una finca ubicada sobre las calles Plan de Guadalupe y Gonzalo Escobar, de la colonia Francisco I. Madero, en Mazatlán, donde decomisó animales exóticos.

En el lugar fueron incautados cuatro tigres de bengala, dos adultos y dos cachorros, dos machos y dos hembras, así como cuatro pavorreales.