MAZATLÁN._ Personal de la Fiscalía General de la República realizó un cateo en una finca ubicada sobre las calles Plan de Guadalupe y Gonzalo Escobar, de la colonia Francisco I. Madero, en Mazatlán, donde decomisó animales exóticos.
En el lugar fueron incautados cuatro tigres de bengala, dos adultos y dos cachorros, dos machos y dos hembras, así como cuatro pavorreales.
Los ejemplares fueron subidos a un remolque especial y trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Mazatlán.
Luego del aseguramiento de los ejemplares, la finca quedó asegurada y en los accesos fueron colocados sellos con la leyenda de “asegurado” con logotipo de la Fiscalía General de la República.
Agentes de la Guardia Nacional resguardaron en todo momento a los federales para que cumplimentaran el cateo que tuvo una duración de seis horas aproximadamente.