$!Aseguran 4 vehículos con reporte de robo en Navolato, Elota y Culiacán

Cuatro automóviles fueron asegurados por autoridades tras patrullajes preventivos y operativos desplegados entre Navolato, Elota y Culiacán, en la zona centro de Sinaloa. En un primer hecho, policías estatales recorrían el sector Infonavit Humaya, en Culiacán, cuando localizaron un vehículo Kia K3, color plata, estacionado y en estado de abandono; verificaron sus datos y se confirmó que había sido robado un día antes.

El siguiente aseguramiento fue por un reporte al 9-1-1 sobre el despojo de una camioneta Geely, el cual atendieron elementos de Guardia Nacional, que lograron ubicarla y recuperarla en el poblado Tanques 2, en Elota. Los otros dos autos fueron recuperados en Navolato. Primero, elementos de la Policía Estatal localizaron una motocicleta amarilla sobre el camino paralelo al Canal 7, y se cercioraron que la unidad contaba con reporte de robo.

Finalmente, una segunda motocicleta fue hallada en las inmediaciones de una tienda de autoservicio por la carretera San Pedro-Campo Aníbal; esta unidad también tenía reporte de robo.