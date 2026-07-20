$!Aseguran 40 litros de metanfetamina en paquetería de Los Mochis

AHOME. _ Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguraron 40 litros de metanfetamina líquida durante un cateo realizado en una empresa de paquetería en la ciudad de Los Mochis.

El aseguramiento fue dado a conocer por el Gabinete de Seguridad mediante un comunicado conjunto. Sin embargo, las autoridades federales omitieron brindar mayores detalles sobre el operativo, como la forma en que se desarrolló, la fecha exacta en que fue ejecutado y el sector específico de Los Mochis donde se realizó el cateo.

Asimismo, evitaron informar si hubo personas detenidas como resultado de la acción desplegada en la zona norte de Sinaloa.