Seguridad
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Operativos federales

Aseguran 40 litros de metanfetamina en paquetería de Los Mochis

Elementos de la FGR y la SSPC incautaron la sustancia ilícita en una empresa de envíos; el Gabinete de Seguridad federal mantuvo bajo reserva las circunstancias específicas en las que se realizó este operativo
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
20/07/2026 11:04
20/07/2026 11:04

AHOME. _ Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguraron 40 litros de metanfetamina líquida durante un cateo realizado en una empresa de paquetería en la ciudad de Los Mochis.

$!Aseguran 40 litros de metanfetamina en paquetería de Los Mochis

El aseguramiento fue dado a conocer por el Gabinete de Seguridad mediante un comunicado conjunto. Sin embargo, las autoridades federales omitieron brindar mayores detalles sobre el operativo, como la forma en que se desarrolló, la fecha exacta en que fue ejecutado y el sector específico de Los Mochis donde se realizó el cateo.

Asimismo, evitaron informar si hubo personas detenidas como resultado de la acción desplegada en la zona norte de Sinaloa.

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