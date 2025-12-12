$!Aseguran 414 explosivos y desmantelan talleres de blindaje artesanal en Culiacán

Autoridades federales y estatales aseguraron 414 artefactos explosivos improvisados, además de 10 vehículos, nueve con blindaje artesanal, y diversas armas, tras un operativo realizado en la colonia Miguel Hidalgo, al oriente de Culiacán.
La intervención ocurrió el pasado 10 de diciembre, sobre la calle Alba de Acosta, entre Cecilia Zadi y avenida Jaime Torres Bodet, luego de una denuncia anónima al 089 que alertó sobre actividades sospechosas en la zona.
Durante la revisión, elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano localizaron tres inmuebles usados como talleres clandestinos de blindaje artesanal para vehículos.
En total fueron asegurados nueve vehículos con blindaje, dos armas largas, tres armas cortas, 24 cargadores, 657 cartuchos útiles, dos aditamentos lanzagranadas, 414 artefactos explosivos improvisados y dos chalecos tácticos.
La escena permaneció acordonada por varias horas, a partir de las 15:00 horas del mismo día, mientras peritos y personal militar efectuaron el levantamiento del material asegurado.