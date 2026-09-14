$!Aseguran 5 mil 620 cartuchos y un vehículo blindado tras cateo en Isla Musala, Culiacán

CULIACÁN. _ Dos armas largas, 32 cargadores, 5 mil 620 cartuchos, siete chalecos tácticos, 14 placas balísticas y cuatro vehículos, uno de ellos con blindaje de fábrica, fueron asegurados durante el cateo de dos inmuebles realizado el domingo en una privada del sector Isla Musala, en Culiacán.

La información fue dada a conocer este lunes por autoridades federales, como parte del seguimiento al despliegue realizado en el sector, luego de una denuncia recibida a través del número 089, mediante la cual vecinos alertaron sobre la presencia de personas armadas dentro del coto residencial.

De acuerdo con el comunicado conjunto, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva participaron en el operativo y posteriormente realizaron las diligencias de cateo en los dos inmuebles.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas como resultado de este operativo.