$!Aseguran 5 vehículos en Culiacán: 3 tenían armas y 2 reporte de robo

Elementos de la Policía Estatal de Sinaloa y Guardia Nacional localizaron y aseguraron cinco vehículos tras una serie de operativos en Culiacán. En tres de las unidades, los uniformados encontraron armamento y municiones en su interior, mientras que los otros dos tenían reporte de robo.

El primer decomiso ocurrió en la privada Kentia, del sector Valle Alto al noroeste de la capital, donde policías estatales ubicaron tres vehículos con las puertas abiertas y en aparente estado de abandono; al examinarlos, notaron material ilícito y los aseguraron. Los autos decomisados fueron un Toyota Corolla, una camioneta Ram y un vehículo Honda. En cada uno de ellos había en el asiento del conductor dos cargadores abastecidos para arma larga calibre 7.62x39 milímetros, con 30 cartuchos útiles. Por ello, los tres vehículos, junto con los objetos del delito, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para realizar las investigaciones correspondientes.



