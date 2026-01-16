$!Aseguran 51 armas en un vehículo abandonado en Tijuana

Autoridades federales aseguraron 21 armas largas y 30 armas cortas que fueron localizadas al interior de un vehículo abandonado en la ciudad de Tijuana, Baja California.
De acuerdo con la información oficial, el hallazgo se registró durante recorridos de seguridad realizados sobre la carretera vieja a Tecate, a la altura de la colonia García. En el sitio, los efectivos detectaron una unidad en aparente estado de abandono, por lo que se aproximaron para verificar que no representara un riesgo para los habitantes de la zona.
Al realizar una inspección preventiva, los agentes localizaron una pistola en el asiento del copiloto y, en la cajuela del vehículo, cuatro maletas que contenían diversas armas de fuego. En total, se aseguraron 21 armas largas y 30 armas cortas.
El vehículo y el armamento fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar el origen y destino de las armas.
Las autoridades informaron que este aseguramiento forma parte de las acciones coordinadas para reforzar la seguridad e impedir el ingreso y traslado de armas de fuego en territorio nacional, en operativos realizados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.