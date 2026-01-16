$!Aseguran 51 armas en un vehículo abandonado en Tijuana

Autoridades federales aseguraron 21 armas largas y 30 armas cortas que fueron localizadas al interior de un vehículo abandonado en la ciudad de Tijuana, Baja California.

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo se registró durante recorridos de seguridad realizados sobre la carretera vieja a Tecate, a la altura de la colonia García. En el sitio, los efectivos detectaron una unidad en aparente estado de abandono, por lo que se aproximaron para verificar que no representara un riesgo para los habitantes de la zona.