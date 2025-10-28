$!Aseguran 551 kilos de droga sintética en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía General de la República (FGR), confiscaron 165 litros y 386 kilogramos de metanfetamina, además de material diverso para su elaboración, en un área de concentración para la producción de droga sintética en Culiacán.

El hallazgo tuvo lugar en un domicilio del fraccionamiento Vistas del Lago, al sur de la ciudad, en un operativo, que resultó en la inhabilitación de un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de sustancias ilícitas.