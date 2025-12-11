$!Aseguran 6 kilos de heroína en un autobús de pasajeros en Guasave

En Guasave, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a dos personas y aseguraron seis kilos de heroína durante un operativo sobre la carretera Los Mochis–Culiacán, a la altura de la comunidad de Las Brisas.
La intervención ocurrió en un punto de revisión instalado en la carretera internacional México 15, donde un autobús de pasajeros fue sometido a inspección. De acuerdo con la información, los agentes solicitaron a los ocupantes descender de la unidad para una revisión de rutina.
Al inspeccionar el área de equipaje, localizaron una maleta que contenía 12 envoltorios con presunta droga. Tras realizar las pruebas correspondientes, confirmaron que se trataba de seis kilos de heroína, por lo que procedieron al aseguramiento.