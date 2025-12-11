$!Aseguran 6 kilos de heroína en un autobús de pasajeros en Guasave

En Guasave, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a dos personas y aseguraron seis kilos de heroína durante un operativo sobre la carretera Los Mochis–Culiacán, a la altura de la comunidad de Las Brisas.

La intervención ocurrió en un punto de revisión instalado en la carretera internacional México 15, donde un autobús de pasajeros fue sometido a inspección. De acuerdo con la información, los agentes solicitaron a los ocupantes descender de la unidad para una revisión de rutina.