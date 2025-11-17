$!Aseguran 6 laboratorios de metanfetamina en Badiraguato y Culiacán

En un operativo simultáneo en zonas serranas de Culiacán y Badiraguato, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron seis áreas utilizadas para la concentración de material empleado en la elaboración de metanfetamina.

Las acciones se efectuaron en los poblados El Melón, El Melado, Los Mimbres, Bacata, El Espinal y El Chorro, donde el personal castrense aseguró mil 230 litros y 152 kilos de sustancias químicas.