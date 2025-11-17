$!Aseguran 6 laboratorios de metanfetamina en Badiraguato y Culiacán

En un operativo simultáneo en zonas serranas de Culiacán y Badiraguato, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron seis áreas utilizadas para la concentración de material empleado en la elaboración de metanfetamina.
Las acciones se efectuaron en los poblados El Melón, El Melado, Los Mimbres, Bacata, El Espinal y El Chorro, donde el personal castrense aseguró mil 230 litros y 152 kilos de sustancias químicas.
De acuerdo con autoridades federales, el decomiso representa una afectación económica estimada en 108 millones de pesos para grupos delictivos que operan en la región.
En el informe compartido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México no se ofrecieron detalles sobre cómo se desarrolló el aseguramiento de las áreas de concentración, ni se precisó si hubo personas detenidas durante el operativo.