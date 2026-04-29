$!Aseguran 60 kilos de cocaína en Colima; detienen a cuatro personas

COLIMA. _ Elementos de fuerzas federales detuvieron a cuatro personas y aseguraron 60 kilogramos de cocaína que se encontraban ocultos en el panel de un tractocamión en Colima. El aseguramiento ocurrió durante un operativo de vigilancia en la carretera Playa Azul–Manzanillo. En ese punto, agentes de seguridad establecieron un puesto de control donde interceptaron un tractocamión acoplado a una caja refrigerada para realizar una inspección de rutina.

Con el apoyo de un binomio canino de la Secretaría de la Defensa Nacional, los efectivos detectaron anomalías en la estructura del vehículo. Tras una revisión minuciosa, se localizaron 65 paquetes con polvo blanco, con las características propias de la cocaína, ocultos en el panel lateral derecho de la unidad. Cada paquete arrojó un peso aproximado de un kilogramo.

Debido al hallazgo, los cuatro ocupantes del vehículo fueron detenidos por los agentes. Tras informarles sus derechos, las autoridades los trasladaron junto con el tractocamión y un vehículo particular adicional para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Federación.