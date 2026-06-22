$!Aseguran 7 mil litros de sustancias para metanfetamina en Culiacán

CULIACÁN. _ En el poblado El Bichi de Arriba, perteneciente al municipio de Culiacán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un camión de carga que transportaba 7 mil litros de sustancias químicas destinadas a la elaboración de metanfetamina.

La información fue emitida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, sin aportar mayores detalles sobre las circunstancias específicas en las que se llevó a cabo el hallazgo y resguardo del vehículo y los componentes químicos.

A través de imágenes oficiales difundidas por las autoridades federales, se puede observar que la pesada unidad se encontraba estacionada sobre el asfalto de una carretera, cuyo punto geográfico exacto no fue precisado en el reporte oficial.