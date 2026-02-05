$!Aseguran 8 vehículos con reporte de robo en Pericos, Mocorito

Ocho vehículos con reporte de robo fueron recuperados por las autoridades en las sindicatura de Pericos, Mocorito. Las acciones formaron parte del Operativo Interinstitucional Contra el Robo de Vehículos. Mediante un dispositivo de seguridad, elementos de distintas corporaciones registraron el aseguramiento de ocho distintas unidades automotrices en las inmediaciones de la comunidad en mención, todas con reporte de robo.

Tres de estas unidades son de tipo pickup, una es tipo SUV y entre ellas fue localizado una motocicleta. Los vehículos recuperados son los siguientes: - Un vehículo marca Nissan, tipo pickup, línea NP300, modelo 2018, color blanco. - Un vehículo marca Hyundai, tipo sedán, línea Grand i10, modelo 2023, color gris. - Un vehículo marca Jeep, tipo SUV, línea Wrangler, modelo 2014, color blanco. - Un vehículo marca GMC, tipo pickup, línea Sierra, modelo 2022, color blanco. - Un vehículo marca Hyundai, tipo sedán, línea Elantra, modelo 2017, color plata. - Una motocicleta Italika, modelo 2018, de color negro. - Un vehículo marca Kia, tipo sedán, línea Forte, modelo 2019, color gris. - Un vehículo marca Toyota, tipo pickup, línea Tacoma, modelo 2021, color gris.