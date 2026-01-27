$!Aseguran 8 vehículos con reporte de robo entre Culiacán y Navolato

Corporaciones de seguridad pública aseguraron ocho vehículos con reporte de robo vigente, y uno más con alteraciones en número de serie, durante operativos en Culiacán y Navolato.
Las acciones se desplegaron en la sindicatura de Costa Rica, de la capital; así como el campo pesquero Las Aguamitas, en Navolato.
Lo decomisado y que quedó bajo resguardo oficial fue lo siguiente:
- Camioneta marca Nissan X-Trail color gris, con alteraciones en la serie.
- Tres vehículos Nissan Versa colores gris, plata y hierro, todos con reporte de robo.
- Camioneta Ford F-350 modelo 2016, doble rodada, con reporte de robo.
- Vehículo Volkswagen Golf, modelo 2018, color blanco, con reporte de robo.
- Camioneta Ford Explorer, modelo 2010, color azul, con reporte de robo.
- Camioneta Toyota RAV4, modelo 2019, color gris, con reporte de robo.
- Vehículo Toyota Hilux, modelo 2022, color blanco, con reporte de robo.
Todas las unidades recuperadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes conforme a la ley.