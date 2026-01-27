$!Aseguran 8 vehículos con reporte de robo entre Culiacán y Navolato

Corporaciones de seguridad pública aseguraron ocho vehículos con reporte de robo vigente, y uno más con alteraciones en número de serie, durante operativos en Culiacán y Navolato.

Las acciones se desplegaron en la sindicatura de Costa Rica, de la capital; así como el campo pesquero Las Aguamitas, en Navolato.

Lo decomisado y que quedó bajo resguardo oficial fue lo siguiente:

- Camioneta marca Nissan X-Trail color gris, con alteraciones en la serie.

- Tres vehículos Nissan Versa colores gris, plata y hierro, todos con reporte de robo.