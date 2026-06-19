$!Aseguran 818 cartuchos dentro de una camioneta abandonada en Las Salvias, Mazatlán

MAZATLÁN._ Elementos federales aseguraron 818 cartuchos útiles al interior de un vehículo localizado en el poblado Las Salvias, en el municipio de Mazatlán.

El aseguramiento fue dado a conocer a través de un breve comunicado emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el que se informó que la acción fue realizada por personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sin que se precisaran las circunstancias en las que ocurrió el hallazgo.

De acuerdo con la información oficial, las municiones se encontraban dentro de una camioneta tipo SUV de color gris y de modelo reciente, la cual quedó bajo resguardo de las autoridades federales.