Aseguran 9 armas y esperan orden de cateo en vivienda asegurada de Stanza Cantabria, en Culiacán

CULIACÁN._ Un total de nueve armas de fuego decomisadas, entre ellas siete largas y dos cortas; dos vehículos asegurados y una vivienda resguardada a espera de una orden de cateo, fue lo que dejó el operativo desplegado en el fraccionamiento Stanza Cantabria, en Culiacán, tras reporte de balacera la mañana de este jueves.

Según informes de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, una base de operaciones del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal se movilizó hacia el sector noroeste de la ciudad tras reportes de detonaciones de arma de fuego y localizó dos vehículos cuyos conductores adoptaron una actitud evasiva al notar a las autoridades.

Los ocupantes de ambas unidades emprendieron la huida y lograron escapar, sin embargo, los militares y policiales encontraron un vehículo abandonado en las inmediaciones del fraccionamiento en mención y, al verificarlo, comprobaron que contaba con reporte de robo y resguardaba armas de fuego en su interior.

El automóvil se trata de un Hyundai HB20, modelo 2024 de color gris, y en su interior fue localizado un Fusil Barrett calibre .50, cuatro armas largas tipo M4 de calibre 5.56 × 45 mm, un fusil Minidraco calibre 7.62 × 39 mm, una pistola Glock calibre 9 mm, y un revólver calibre .44 Magnum.

Al continuar con un operativo de búsqueda de las personas armadas, sobre la misma calle se ubicó un vehículo de la marca Suzuki, de color blanco, que al revisar el estatus de las placas se determinó que también cuenta con reporte de robo; la unidad estaba dentro de la cochera del domicilio que fue asegurado.

Junto a esta unidad motriz se localizó un arma AK-47, un cargador de disco y un chaleco balístico. Cabe destacar que en el inmueble se observa más equipo táctico, por lo que se solicitó una orden de cateo, no obstante, las autoridades permanecen resguardando la zona.

Por su parte, el armamento y los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para dar curso a las investigaciones.

Las labores de aseguramiento fueron realizadas por elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.