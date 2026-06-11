Aseguran ametralladora, armas, ponchallantas y vehículo robado tras operativo en La Conquista, en Culiacán

CULIACÁN._ Un operativo de seguridad desplegado en el sector La Conquista, al norte de Culiacán, culminó con el aseguramiento de armamento de alto poder, equipo táctico, más de un centenar de artefactos ponchallantas y un vehículo con reporte de robo.

De acuerdo con un comunicado oficial, los hechos ocurrieron cuando elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa realizaban recorridos preventivos y escucharon detonaciones de arma de fuego en la zona, por lo que se movilizaron para atender la situación.

Al aproximarse al lugar, los agentes detectaron una camioneta cuyos ocupantes emprendieron la huida al notar la presencia de las autoridades. La persecución se extendió hasta una zona habitacional del sector, donde los sospechosos abandonaron la unidad y continuaron escapando a pie.

Pese al operativo de búsqueda implementado en el área, los presuntos responsables lograron evadir a las corporaciones de seguridad.

Durante la inspección de la camioneta abandonada, los elementos localizaron una ametralladora calibre 5.56 x 45 milímetros, una carabina tipo M4 del mismo calibre, una cinta eslabonada con 50 cartuchos para ametralladora, tres cargadores para arma larga y 140 cartuchos útiles.

Además, fue asegurado un chaleco táctico color negro equipado con dos placas balísticas, así como 135 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

Las autoridades también confirmaron que la unidad asegurada corresponde a una camioneta Ford Territory modelo 2023, color blanco, que portaba placas sobrepuestas y contaba con reporte de robo vigente.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia del armamento y la identidad de los responsables.