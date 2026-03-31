Seguridad
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Operativos militares

Aseguran ametralladoras y un Barrett en Villa Juárez, Navolato

Durante labores de prevención en la sindicatura de Villa Benito Juárez, elementos del Ejército Mexicano incautaron un arsenal que incluye armas de alto poder, miles de cartuchos y un vehículo
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
31/03/2026 10:57
31/03/2026 10:57

NAVOLATO. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arsenal y un vehículo en la sindicatura de Villa Benito Juárez, en el municipio de Navolato, durante recorridos orientados a la prevención del delito.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que el hallazgo ocurrió mientras el personal militar realizaba reconocimientos terrestres en la zona.

En el sitio se localizaron dos ametralladoras, una calibre .50 y otra calibre 7.62 x 51 mm, además de un fusil Barrett calibre .50, así como 10 armas largas adicionales y un aditamento lanzagranadas para fusil calibre 40 mm. También se contabilizaron 7 mil 530 cartuchos de diversos calibres, siete cargadores y una camioneta.

$!Aseguran ametralladoras y un Barrett en Villa Juárez, Navolato

Todo el material bélico y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que se integre la carpeta de investigación correspondiente. Durante este procedimiento, las autoridades no reportaron personas detenidas.

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