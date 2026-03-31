$!Aseguran ametralladoras y un Barrett en Villa Juárez, Navolato

NAVOLATO. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron un arsenal y un vehículo en la sindicatura de Villa Benito Juárez, en el municipio de Navolato, durante recorridos orientados a la prevención del delito.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que el hallazgo ocurrió mientras el personal militar realizaba reconocimientos terrestres en la zona.

En el sitio se localizaron dos ametralladoras, una calibre .50 y otra calibre 7.62 x 51 mm, además de un fusil Barrett calibre .50, así como 10 armas largas adicionales y un aditamento lanzagranadas para fusil calibre 40 mm. También se contabilizaron 7 mil 530 cartuchos de diversos calibres, siete cargadores y una camioneta.