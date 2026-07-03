$!Aseguran arma y más de 3 mil dosis de droga dentro de una maleta en Mazatlán

MAZATLÁN._ En una jardinera del fraccionamiento Casa Blanca y dentro de una maleta color negro fueron decomisados un arma corta con su cargador y 13 cartuchos útiles, 3 mil 367 dosis de cocaína y mariguana, además de 308 cigarros de mariguana, informó la Secretaría de Marina.

En un comunicado, la institución, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que, en días pasados, personal naval logró el aseguramiento de un arma con su cargador y munición, así como diversas sustancias ilícitas y numerario en Mazatlán.