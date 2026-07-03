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Aseguran arma y más de 3 mil dosis de droga dentro de una maleta en Mazatlán

Personal de la Secretaría de Marina localizó una maleta abandonada en el fraccionamiento Casa Blanca con un arma de fuego, cartuchos, presuntas drogas y dinero en efectivo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
03/07/2026 19:11
03/07/2026 19:11

MAZATLÁN._ En una jardinera del fraccionamiento Casa Blanca y dentro de una maleta color negro fueron decomisados un arma corta con su cargador y 13 cartuchos útiles, 3 mil 367 dosis de cocaína y mariguana, además de 308 cigarros de mariguana, informó la Secretaría de Marina.

En un comunicado, la institución, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que, en días pasados, personal naval logró el aseguramiento de un arma con su cargador y munición, así como diversas sustancias ilícitas y numerario en Mazatlán.

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Lo anterior se llevó a cabo durante recorrido terrestre, cuando personal naval atendió reporte del C4I en la colonia Casa Blanca; al llegar al lugar, se visualizó una maleta color negro sobre una jardinera, por lo que se procedió a realizar una inspección, encontrando en su interior un arma corta con su cargador, 13 cartuchos útiles, numerario, 2 mil 615 dosis aproximadamente de sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, 735 dosis aproximadamente de polvo blanco con características similares a la cocaína, 17 dosis y 308 cigarros con hierba seca con características similares a la mariguana.

Asimismo, los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

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