$!Aseguran arma y más de 3 mil dosis de droga dentro de una maleta en Mazatlán

MAZATLÁN._ En una jardinera del fraccionamiento Casa Blanca y dentro de una maleta color negro fueron decomisados un arma corta con su cargador y 13 cartuchos útiles, 3 mil 367 dosis de cocaína y mariguana, además de 308 cigarros de mariguana, informó la Secretaría de Marina.
En un comunicado, la institución, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que, en días pasados, personal naval logró el aseguramiento de un arma con su cargador y munición, así como diversas sustancias ilícitas y numerario en Mazatlán.
Lo anterior se llevó a cabo durante recorrido terrestre, cuando personal naval atendió reporte del C4I en la colonia Casa Blanca; al llegar al lugar, se visualizó una maleta color negro sobre una jardinera, por lo que se procedió a realizar una inspección, encontrando en su interior un arma corta con su cargador, 13 cartuchos útiles, numerario, 2 mil 615 dosis aproximadamente de sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, 735 dosis aproximadamente de polvo blanco con características similares a la cocaína, 17 dosis y 308 cigarros con hierba seca con características similares a la mariguana.
Asimismo, los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.