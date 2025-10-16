$!Aseguran armamento, explosivos y precursores químicos en Badiraguato y Cosalá

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron armas, explosivos y químicos en dos acciones realizadas en los municipios de Badiraguato y Cosalá, en Sinaloa.

En el primer caso, en Badiraguato, fueron decomisadas dos armas largas, 44 cargadores, tres mil cartuchos útiles, 90 artefactos explosivos improvisados, cinco chalecos balísticos, ocho placas y un vehículo.