Aseguran armamento, explosivos y precursores químicos en Badiraguato y Cosalá

Militares aseguraron armas, explosivos y mil 850 litros de sustancias químicas en Badiraguato y Cosalá. La afectación al crimen organizado se estima en 37 millones de pesos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
16/10/2025 12:44
16/10/2025 12:44

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano aseguraron armas, explosivos y químicos en dos acciones realizadas en los municipios de Badiraguato y Cosalá, en Sinaloa.

En el primer caso, en Badiraguato, fueron decomisadas dos armas largas, 44 cargadores, tres mil cartuchos útiles, 90 artefactos explosivos improvisados, cinco chalecos balísticos, ocho placas y un vehículo.

En otra operación, en el poblado Estancia de Los García, en Cosalá, el Ejército localizó un sitio utilizado presuntamente para concentrar material empleado en la elaboración de metanfetamina. En el lugar se aseguraron mil 850 litros de sustancias químicas.

Autoridades federales estiman que el golpe financiero para grupos del crimen organizado alcanzaría los 37 millones de pesos.

La información fue difundida a través de un comunicado conjunto por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, sin ofrecer más detalles sobre los operativos ni reportar personas detenidas.

