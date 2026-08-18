$!Aseguran armamento y 27 explosivos improvisados en Escuinapa

ESCUINAPA._ Elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo cargado con un arma de fuego, cartuchos y 27 artefactos explosivos improvisados en las inmediaciones del ejido La Campana, en este municipio.
El hallazgo se concretó durante labores de patrullaje de las fuerzas federales en dicha comunidad rural. En el sitio fue ubicada una camioneta pickup de modelo reciente en cuyo interior se guardaba el material bélico.
De acuerdo con el reporte oficial difundido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, los militares aseguraron un arma larga, 13 cargadores, mil 389 cartuchos útiles y 27 artefactos explosivos de fabricación artesanal.
Las autoridades federales no precisaron los detalles ni las circunstancias operativas que derivaron en la localización de la unidad y el material.
El vehículo y el armamento asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de la investigación.