$!Aseguran armamento y 27 explosivos improvisados en Escuinapa

ESCUINAPA._ Elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo cargado con un arma de fuego, cartuchos y 27 artefactos explosivos improvisados en las inmediaciones del ejido La Campana, en este municipio.

El hallazgo se concretó durante labores de patrullaje de las fuerzas federales en dicha comunidad rural. En el sitio fue ubicada una camioneta pickup de modelo reciente en cuyo interior se guardaba el material bélico.