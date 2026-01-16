$!Aseguran armamento y desmantelan laboratorios clandestinos en Sinaloa

En acciones distintas realizadas en este municipio y en Cosalá, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron un arsenal y desmantelaron 11 áreas destinadas a la elaboración de drogas sintéticas.

En una primera intervención en la capital del estado, el personal militar localizó un vehículo que contenía un fusil Barrett, una ametralladora, cuatro armas largas, 50 cargadores y mil 901 cartuchos útiles. En un hecho simultáneo, también en Culiacán, integrantes de la Guardia Nacional y el Ejército incautaron dos armas largas adicionales, siete cargadores y mil 30 municiones.