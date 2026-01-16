$!Aseguran armamento y desmantelan laboratorios clandestinos en Sinaloa

En acciones distintas realizadas en este municipio y en Cosalá, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron un arsenal y desmantelaron 11 áreas destinadas a la elaboración de drogas sintéticas.
En una primera intervención en la capital del estado, el personal militar localizó un vehículo que contenía un fusil Barrett, una ametralladora, cuatro armas largas, 50 cargadores y mil 901 cartuchos útiles. En un hecho simultáneo, también en Culiacán, integrantes de la Guardia Nacional y el Ejército incautaron dos armas largas adicionales, siete cargadores y mil 30 municiones.
Por otro lado, en zonas rurales de Culiacán y Cosalá, las autoridades federales ubicaron e inhabilitaron 11 laboratorios clandestinos. En estos puntos, situados en poblados como San Cayetano, El Ojo de Agua y La Divisa, se aseguraron 7 mil 120 litros y 235 kilogramos de sustancias químicas para la producción de metanfetamina.
De acuerdo con estimaciones oficiales de las corporaciones de seguridad, el valor de lo asegurado representa un golpe financiero de 143 millones de pesos para los grupos delictivos.
La información fue difundida mediante un comunicado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el cual no precisó las ubicaciones exactas de los decomisos ni confirmó si hubo personas detenidas durante los despliegues. Todo el material e insumos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de las investigaciones.