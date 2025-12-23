$!Aseguran armamento y detienen a cuatro civiles en Escuinapa

Durante patrullajes de vigilancia realizados en el municipio de Escuinapa, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a cuatro personas, entre las que se encontraban dos menores de edad.
A los civiles se les aseguraron cuatro armas largas, 13 cargadores, 351 cartuchos útiles y tres chalecos tácticos.
La información fue difundida a través de un comunicado conjunto por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, instancia que no precisó detalles sobre la mecánica de la detención ni las circunstancias del aseguramiento del equipo y el armamento.
Tanto los detenidos como los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Dicha autoridad se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica de las personas y deslindar responsabilidades legales.