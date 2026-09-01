$!Aseguran armamento y equipo táctico abandonado en El Arenal, Mazatlán

MAZATLÁN._ Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) incautaron un arsenal y pertrechos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en las inmediaciones del poblado El Arenal, perteneciente a la sindicatura de Siqueros, en la zona rural de este municipio.

El hallazgo del equipo ocurrió durante recorridos de vigilancia terrestre efectuados por efectivos navales en los caminos del poblado, sitio donde los uniformados localizaron el armamento que se encontraba abandonado entre la zona enmontada.

Mediante un comunicado conjunto, las autoridades federales informaron sobre la localización de cinco armas largas, 14 cargadores, un lote de cartuchos útiles de diversos calibres y dos chalecos tácticos. Sin embargo, en el reporte oficial la corporación omitió precisar las circunstancias del hallazgo.